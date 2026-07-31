66-летний Дмитрий Дибров провёл вечер в ресторане в компании новой возлюбленной и старшего сына. Вместе с 43‑летней нутрициологом Екатериной Гусевой и 16‑летним Александром — сыном от брака с Полиной Дибровой — шоумен отправился на ужин. Соотвествующие кадры в личном блоге опубликовала возлюбленная телеведущего.

Екатерина с юмором сравнила свой скромный ужин с основательным заказом Дмитрия: «Посмотрите на еду нутрициолога и на еду нормальных людей из Ростова», — заметила она, указав на лист салата в своей тарелке и большую чашку супа у Диброва. Шоумен тут же уточнил, что это уха. Озадаченно разглядывая сервировку с сухим льдом, он посетовал: «Я не знаю, что здесь есть».

Сын телеведущего Александр, похоже, не слишком проникся ресторанным антуражем.

«Он грустный, потому что ему такого не принесли, вместо этого он вынужден есть суши», — с лёгкой иронией объяснил Дмитрий настроение юноши.

Ранее Дмитрий Дибров с юмором рассказал о своём падении на вечеринке в Москве.