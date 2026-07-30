Анна Седокова ответила на обвинения в пошлости: «Наслаждаюсь этим»

Анна Седокова резко ответила подписчику, который обвинил её в пошлости.

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«В этом вся ваша суть, Анна. Вы пытаетесь играть недотрогу, девушку, которой важна душа, родство душ, пытаетесь избавиться от образа ш***», — написали ей в директ.

Певица не стала сглаживать углы и прямо заявила о своём праве быть собой.

«Я не пытаюсь никого играть. Я кто? Как вы там сказали? Пошлая, да? И пытаюсь от этого избавиться? Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. <...> Вы даже для меня хотите быть идеальной. Наорали на меня и исправились. А вот я не хочу больше. Спасибо. Я не идеальна», — высказалась звезда.

Ранее Седокова прокомментировала слухи о связи с бывшим возлюбленным Ксении Бородиной. В ответ на замечание фолловера певица заявила, что не видит во взаимодействии с ним на реалити‑шоу повода для скандала.