Раймонд Паулс высказался о скандале с запретом песен

Легендарный латвийский композитор назвал слухи об ограничениях своих произведений ложью, однако не стал скрывать: пережитый скандал оставил неприятный осадок.

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90-летний маэстро Раймонд Паулс в беседе с корреспондентом 5-tv.ru прокомментировал шумиху вокруг возможного запрета его песен в Латвии. Композитор заявил, что ситуация разрешилась, однако признался: переживания были серьезными.

«Нет, все это уже вчера. Сегодня я уже не в курсе деталей, но мне, честно говоря, здорово попортили нервы. И как всегда... Слава богу, что это все уже позади», — поделился Паулс.

Маэстро также коротко рассказал о своем самочувствии, отметив, что, несмотря на почтенный возраст, старается не сбавлять темп.

«Еще двигаюсь. Последними силами, но двигаюсь», — добавил он.

Напомним, поводом для слухов стали недавние поправки в законодательстве Латвии, запрещающие радиостанциям транслировать произведения авторов, связанных с санкционными списками. Выяснилось, что под ограничения теоретически могли попасть восемь песен Паулса — но лишь потому, что они исполнялись артистами, находящимися под санкциями.

Инициатива, предложенная депутатом Артурсом Бутансом, вызвала недоумение даже у некоторых парламентариев, которые сочли абсурдной возможность исключения из эфира наследия одного из главных латвийских композиторов. Впрочем, слушателям, как уточнили власти, ничто не мешает искать эти треки в интернете.