Мария Машкова высказалась о переезде в США

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая переехала в Соединенные Штаты, поделилась в личном блоге своими переживаниями.

Актрисе не дает покоя мысль о потере дома после отъезда из РФ. Также из‑за разницы во взглядах она прекратила общение со знаменитым отцом.

— Вот уже пятый год мне не дает покоя одна и та же мысль. Почему мы так боимся цены выбора и почти не боимся цены отказа выбирать? Когда мы совершаем настоящий выбор в жизни, мы почти всегда сталкиваемся с потерей, с ценой. Иногда это потеря человека, иногда — дома, иногда — работы, иногда просто жизни, которую ты любил. Это больно, — призналась Машкова.

Недавно она опубликовала на своей странице в соцсети свежее фото с двумя дочерьми. Артистка воспитывает наследниц от брака с бизнесменом и пианистом Александром Слободяником — старшую Стефанию и младшую Александру. Девочки живут вместе с ней в США.

Свой пост Машкова сопроводила философским комментарием. Она призналась, что изначально мечтала о сыновьях, но судьба преподнесла ей сюрприз.