Наталья Бочкарева станцевала на яхте в честь своего 46-летия

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва отметила 46‑летие в столице. Актриса в свой день рождения станцевала на яхте в минималистичном чёрном топе и белых узких джинсах. На фоне играла композиция Moscow Never Sleep.

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«С возрастом начинаешь особенно ценить не количество людей вокруг, а качество этих отношений. Спасибо моим любимым людям за смех, разговоры до поздней ночи, заботу, поддержку и воспоминания, которые хочется хранить всю жизнь», — подписала видео знаменитость.

Артистка призналась, что счастлива, и продемонстрировала фигуру на фото и видео.

«Есть дни, которые не хочется отпускать. День рождения на яхте, Москва‑река, тёплый летний вечер», — поделилась телезвезда впечатлениями в другом посте.

Ранее Наталья Бочкарёва и Виктор Логинов, коллеги по «Счастливы вместе», поразили публику совместной фотографией, сделанной 20 лет спустя после съёмок первого сезона легендарного сериала. Снимок, сделанный на фестивале «Евразия-Кинофест» в Сочи, актриса опубликовала в личном блоге в запрещённой соцсети.