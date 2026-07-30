Дата освобождения P. Diddy из тюрьмы снова перенесена

Дата освобождения P. Diddy сдвинулась — с 23 февраля 2028 года на 24 января 2028‑го. Эту информацию Page Six подтвердили в Федеральном бюро тюрем. Представитель Шона Комбса (настоящее имя рэпера) отказался объяснять, почему его подопечного выпустят на месяц раньше.

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Как пишет издание, инцидент, повлиявший на корректировку даты, произошёл на прошлой неделе. Комбс вступил в стычку с другим заключённым после того, как тот его оскорбил. Сотрудники тюрьмы разняли мужчин, а рэпера поместили в одиночную камеру.

Первоначальная дата освобождения Комбса — 8 мая 2028 года — впервые была перенесена в ноябре 2025 года. Тогда рэпер попал в поле зрения администрации из‑за употребления самодельного алкоголя, а затем был уличён в участии в трёхстороннем телефонном разговоре, что строго запрещено.

Напомним, что продюсер был приговорён к 50 месяцам заключения. В марте 2024 года в его домах в Лос‑Анджелесе и Майами прошли обыски. Спустя полгода рэпера арестовали и предъявили обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми, а также в перевозке лиц для занятия проституцией.