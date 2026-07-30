Дата освобождения P. Diddy из тюрьмы снова перенесена
Дата освобождения P. Diddy сдвинулась — с 23 февраля 2028 года на 24 января 2028‑го. Эту информацию Page Six подтвердили в Федеральном бюро тюрем. Представитель Шона Комбса (настоящее имя рэпера) отказался объяснять, почему его подопечного выпустят на месяц раньше.
Как пишет издание, инцидент, повлиявший на корректировку даты, произошёл на прошлой неделе. Комбс вступил в стычку с другим заключённым после того, как тот его оскорбил. Сотрудники тюрьмы разняли мужчин, а рэпера поместили в одиночную камеру.
Первоначальная дата освобождения Комбса — 8 мая 2028 года — впервые была перенесена в ноябре 2025 года. Тогда рэпер попал в поле зрения администрации из‑за употребления самодельного алкоголя, а затем был уличён в участии в трёхстороннем телефонном разговоре, что строго запрещено.
Напомним, что продюсер был приговорён к 50 месяцам заключения. В марте 2024 года в его домах в Лос‑Анджелесе и Майами прошли обыски. Спустя полгода рэпера арестовали и предъявили обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми, а также в перевозке лиц для занятия проституцией.