Рустам Солнцев* пожаловался на сложную жизнь в Лос‑Анджелесе

Звезда «Дома‑2» Рустам Солнцев* пожаловался в интервью YouTube‑каналу «Шенкин 40» на сложную жизнь в США. Солнцев* отметил, что одиночек, приехавших покорять Лос‑Анджелес, ждут сложности как с карьерой, так и в личной жизни.

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«Моё самое большое открытие о Лос‑Анджелесе — здесь никто никому не нужен. В Лос‑Анджелес нужно приезжать с кем‑то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело», — рассказал он.

Иноагент Солнцев попал на проект в 2005 году, а в 2009‑м покинул его. Через два года он вернулся на телестройку уже в роли наставника. Окончательно блогер ушёл из «Дома‑2» только в 2014 году.

Все эти годы он появлялся на телевидении в роли гостя известных проектов, а также запустил собственный YouTube‑канал. В 2022 году переехал в США.

В августе 2024‑го активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией попросили завести в отношении блогера уголовное дело в России за призывы к терроризму.

*признан в РФ иноагентом.