Квартира в Москве и дом мечты: риелтор оценил недвижимость Хилькевич

Telegram-канал «Звездач» рассказал, что актриса Анна Хилькевич живет в московской квартире и строит загородный особняк. Эксперт рынка недвижимости в беседе с каналом оценил стоимость ее подмосковного проекта примерно в 120 миллионов рублей.

«Звездач» отмечает, что квартира актрисы оформлена в стиле минимализма. Исключением стала детская комната: там стены украсили пандами, лесом и облаками, а также установили оригинальную кровать-домик.

По словам гендиректора риелторской компании Юрия Паршикова, Хилькевич приобрела недвижимость за городом в 2023 году. Тогда ее стоимость оценивалась примерно в 40 миллионов рублей. Эксперт считает, что с учетом вложений в дизайн, ремонт и роста цен на недвижимость стоимость увеличилась.

Речь идет о проекте в стиле хай-тек в северо-западной части Подмосковья. «Звездач» отмечает, что площадь загородного проекта составляет около 500 квадратных метров.

39-летняя Хилькевич родилась в Ленинграде и в детстве переехала в Москву. Среди ее работ - роли в сериалах «Барвиха», «Универ.Новая общага», «Звоните ДиКаприо!», фильмах «Елки 2» и «Елки 3».