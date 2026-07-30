Агата Муцениеце сравнила себя с популярной актрисой из Голливуда

Актриса Агата Муцениеце сравнила себя с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает «КП».

Артистка призналась, что в один момент шла по улице и считала, сколько людей на нее обернулось.

«Я шла модельной походкой. Но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня оборачиваются», — рассказала Муцениеце.

Она добавила, что окружающие отмечали ее привлекательную внешность, а сама она сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. Кроме того, она уверена, что она один типаж с супермоделями Ириной Шейк и Андрианой Лисой.

Ранее Муцениеце признавалась, что этим летом собирается активно работать. Она подчеркивала, что новый сезон съемок станет для нее первым после рождения третьего ребенка 1 декабря 2025 года. Отцом стал аккордеонист Петр Дранга, с которым артистка сейчас в браке.