Агата Муцениеце сравнила себя с популярной актрисой из Голливуда
Актриса Агата Муцениеце сравнила себя с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает «КП».
Артистка призналась, что в один момент шла по улице и считала, сколько людей на нее обернулось.
«Я шла модельной походкой. Но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня оборачиваются», — рассказала Муцениеце.
Она добавила, что окружающие отмечали ее привлекательную внешность, а сама она сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. Кроме того, она уверена, что она один типаж с супермоделями Ириной Шейк и Андрианой Лисой.
Ранее Муцениеце признавалась, что этим летом собирается активно работать. Она подчеркивала, что новый сезон съемок станет для нее первым после рождения третьего ребенка 1 декабря 2025 года. Отцом стал аккордеонист Петр Дранга, с которым артистка сейчас в браке.