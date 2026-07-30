Покинувшая Россию Собчак похвасталась пикантными фото в купальнике

Ксения Собчак покинула Россию и отправилась в отпуск во Францию. Журналистка наслаждается солнцем на атлантическом побережье.

Собчак поселилась на популярном курорте Биарриц. Вместе с состоятельными подругами телеведущая загорает на местных пляжах и посещает дорогие рестораны. Не забывает Ксения хвастаться модными обновками, которые приобрела в Париже.

Так телеведущая снялась в купальнике на пляже, прикрывшись меховой сумочкой Chanel за почти 900 тысяч рублей. Снимок получился довольно интимным, но Собчак не стесняется показывать подтянутое тело поклонникам. 44-летняя телеведущая немало времени проводит в спортзале, видимо, именно ради таких моментов.

© соцсети

"Когда очень хочется сходить на пляж не с сумкой, как у всех, а-ля "плетенкой-Loewe" или "плетенкой-Saint Laurent", а с любимой мочалкой от Матье Блази, и готов ради красивого фото сесть попой на раскаленный песок! Я улыбаюсь тут, но вы просто знайте, что попа была в огне", — похвасталась Ксения.

Народ хвастовство Собчак не одобрил. Многие отметили, что кичиться богатством уже давно не в моде, мол, лучше бы покупала вещи поскромнее, а лишние деньги отдала на благотворительность.