«Новые ощущения»: Деревянко рассказал о кризисе среднего возраста

Актер Павел Деревянко, недавно отметивший 50-летие, высказался о кризисе среднего возраста. Как сообщает «КП», он отметил, что кризис у него «перманентный».

В ходе интервью Деревянко попытался вспомнить и не смог, чтобы после определенного возраста у него возникли «какие-либо новые ощущения».

«Кризис, знаете, он перманентный. Сегодня ты хочешь спрятаться в коробочку, закрыться в квартире и никуда не ходить, ни с кем не видеться, а на следующий день у тебя все в полном порядке: ты бодр, свеж, радостен. Я за 50 лет так и не смог поймать, от чего это зависит», — заявил он.

Свой день 50-й день рождения Деревянко отметил на Азовском море, на Миусском лимане, где у него дом. В этот раз праздник прошел в пиратской стилистике, а на трехдневное мероприятие собрались многие его друзья, с которыми он подолгу не видится. При этом свой 51-й день рождения артист собирается отмечать скромнее.