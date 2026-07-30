Гогунский рассказал о романах после развода

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», в подкасте «Счет, пожалуйста» рассказал, что с момента расставания с женой в 2018 году у него не было серьезных романов, передает «Звездач».

По словам артиста, попытка начать отношения этим летом не удалась из-за плотного съемочного графика. Гогунский признался, что был настолько уставшим, что не мог поддерживать общение, а после съемок не мог вымолвить ни слова. Кроме того, отношениям помешала пандемия, совпавшая с разводом.

Ранее сообщалось, что Измайловский суд Москвы решил проверить заработки Гогунского в рамках разбирательства по делу об алиментах. По словам представителя артиста, сторона защиты не смогла предоставить банковские выписки, поскольку у Гогунского якобы нет возможности получить необходимые документы. При этом адвокат актера заявил, что его доверитель получает около 200 тысяч рублей в месяц.

До этого Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и признался, что мечтает восстановить с ней отношения. На «Шоу Воли» на телеканале ТНТ он признался, что тяжело переживает длительную разлуку с 16-летней девочкой.