Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Монако

Европейское путешествие Кристины Орбакайте продолжает обрастать новыми подробностями. Сначала была Португалия, затем греческий Миконос, а теперь — Монако, где к певице, её мужу Михаилу Земцову и 14-летней Клавдии присоединился тот, кого на общих фото можно пересчитать по пальцам одной руки.

© Соцсети

28-летний Дени Байсаров, средний сын Кристины, редко нарушает своё инкогнито, но на этот раз он сделал исключение — и это событие стоило того, чтобы зафиксировать его в сторис.

«Мы в Монако, и нас уже чуть-чуть побольше. Семья разрастается с каждым городом», — написала Орбакайте под видео из автомобиля, где за рулём её муж, а на заднем сиденье рядом с младшей сестрой сияет улыбкой Дени.

© Соцсети

И тут же — многозначительное «Всё ещё впереди!», которое фанаты уже расшифровали как обещание скорого присоединения старшего сына — 35-летнего Никиты Преснякова, который сейчас гостит в Испании с отцом Владимиром Пресняковым, мачехой Натальей Подольской и сводными братьями. Если Никита подтянется, это будет уже не просто встреча, а полноценный семейный саммит на Лазурном Берегу.

Дени Байсаров — фигура почти мифическая в русском шоу-бизнесе. Он появился на свет в отношениях Кристины с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. С детства Дени держался в тени своего медийного брата Никиты, окончил британский университет, занялся бизнесом и делает всё, чтобы его лицо не мелькало в таблоидах.

Сама Кристина, кстати, в мае этого года уже делала исключение, поздравив Дени с 28-летием редким совместным фото с ним и Клавдией, назвав его «своим счастьем». А сейчас — новая встреча, и вновь без пафоса, а с той тёплой семейной спонтанностью, которая подкупает больше любых официальных выходов.

Пока Алла Пугачёва с гипсом на ноге в Латвии наблюдает за жизнью со стороны, её старшая дочь собирает своё многонациональное потомство на французской Ривьере.