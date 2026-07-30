$79.3690.21

«Попортили нервы»: Раймонд Паулс высказался о запрете его песен в Латвии

Никита Бородкин

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил о «попорченных нервах» из-за слухов об отмене концертов. Об этом сообщает «Известия».

Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете своих песен в Латвии
© РИА Новости

Паулс опроверг информацию об отмене концертов, назвав их «газетной уткой». При этом он признался, что слухи ему «попортили нервы».

«Слава тебе, Господи, что это все уже ушло», — отметил Паулс.

Ранее в Латвии утвердили поправки к закону, которые запрещают транслировать музыку авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями. Произведения Паулса исполняли многие российские артисты, которые оказались под латвийскими санкциями. Регламент пока не вступил в силу.

28 июля Паулс уже опровергал сообщения о завершении концертной деятельности. Он уточнял, что взял временную паузу в выступлениях, чтобы поправить свое здоровье.