Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете своих песен в Латвии

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил о «попорченных нервах» из-за слухов об отмене концертов. Об этом сообщает «Известия».

Паулс опроверг информацию об отмене концертов, назвав их «газетной уткой». При этом он признался, что слухи ему «попортили нервы».

«Слава тебе, Господи, что это все уже ушло», — отметил Паулс.

Ранее в Латвии утвердили поправки к закону, которые запрещают транслировать музыку авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями. Произведения Паулса исполняли многие российские артисты, которые оказались под латвийскими санкциями. Регламент пока не вступил в силу.

28 июля Паулс уже опровергал сообщения о завершении концертной деятельности. Он уточнял, что взял временную паузу в выступлениях, чтобы поправить свое здоровье.