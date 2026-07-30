Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить подругам певицы более $1,2 млн

Высокий суд Лондона обязал отца британской певицы Эми Уайнхаус Митча выплатить более 1,2 миллиона долларов двум ее подругам, сообщает издание Guardian.

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Речь идет о деле, которое Уайнхаус проиграл в апреле. Он подал иск к Наоми Парри и Катрионе Гурли, которые после смерти певицы продали с аукциона десятки предметов ее одежды и личных вещей. Отец звезды утверждал, что женщины не имели права распоряжаться имуществом.

Ответчицы настаивали, что Уайнхаус сама подарила или отдала им эти вещи на время. Судья также отметила, что они не скрывали ни один из проданных предметов от отца певицы. Кроме того, мужчина знал о планируемой продаже и попытался получить деньги только после ее завершения.

"Истец решил <...> выдвинуть серьезные и необоснованные обвинения против ответчиков, которые значительно подорвали их репутацию, карьерные перспективы, финансовое положение и здоровье", – приводит издание слова судьи.

Всего с 2021 по 2023 год было продано 155 лотов. В их числе – одежда, обувь, сумки, серьги и косметика, а также платье, в котором певица выступала во время своего последнего тура в 2011 году.

Ранее певица Ариана Гранде подала в суд на двух человек из-за взлома личных аккаунтов сотрудничавших с ней фотографов и продюсеров. В иске утверждается, что это привело к незаконной краже, распространению и эксплуатации неопубликованного контента. Кроме того, взломщики получили прибыль с украденных файлов.