Блогер Юлия Гаврилина рассказала о конфликте с популярным комиком

Блогер Юлия Гаврилина высказалась о конфликте с комиком Ильей Соболевым. В новом выпуске «Зумерских новостей» она призналась, что до сих пор не понимает отношения к себе со стороны юмориста.

По ее словам, во время одного из последних VK Fest Илья Соболев, который вел красную дорожку, назвал ее «Юлькой Шпулькой», хотя она уже отказалась от такого образа. Блогер считает, что это было сделано намеренно.

Также Гаврилина вспомнила историю, случившуюся на фестивале несколько лет назад. Во время автограф-сессии она сфотографировалась с детьми Соболева, прошедшими без очереди, но не успела оставить им фотограф.

«Мое, конечно, желание — это лучше я сделаю с большим количеством людей фотографию, нежели меньшему количеству дам и видео, и фотки, и автографы», — объяснила блогер.

После этого Соболев опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ее «пшиком», который неизвестно откуда взялся. Гаврилина считала, что с тех пор с Ильей «как будто все как-то закрыто, хоть он и не извинялся за публикацию.