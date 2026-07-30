Болезнь матери и возможный развод: почему Савельева вернулась в РФ

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева после возвращения в Россию проводит индивидуальные психологические консультации. Что происходит в жизни артистки, и что известно о ее отношениях с мужем, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов и певица, экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева поженились в 2010 году. 2022 году Сафонов увез семью в Израиль, куда ранее переехали его родственники. В 2024 году у Савельевой заболела мама, артистка вместе с сыном Леоном вернулась в Россию.

При этом Сафонов продолжал сниматься в российском кино, вышло три картины с его участием — «Персональный ассистент», «Министерство» и «Другие». Сейчас он находится в Нью-Йорке у дочери от первого брака. Он ничего не сообщает об участии в новых проектах — ни в России, ни на Западе.

Савельева живет в России, однако заявлений о разводе с мужем она публично не делала. Но на днях певица сообщила в соцсетях, что «стала той девушкой, которой всегда хотела быть: легкой, живой, увлеченной своей жизнью». Она также отметила, что имеет «свои планы, свои желания, свои идеи». Сафонов отреагировал на это комментарием: «Ты молодец».

Несмотря на то, что поклонники задали вопросы о происходящем между супругами, Савельева ничего не ответила. Фанаты предполагают, что пара рассталась. А пиар‑менеджер певицы подчеркнула, что жизнь в Израиле и брак — это «ретроспектива прошлых лет: сейчас они не в фокусе Сашиной публичной повестки».

Чем сейчас занята Саша Савельева?

Сейчас Савельева оказывает услуги психолога, за одну консультацию она берет 20 тысяч рублей. Ее пиар-менеджер напомнила, что у певицы есть профильное образование, которое она получила «параллельно с музыкальной карьерой».

«То есть ее приход в новую профессию — не с бухты‑барахты», — заметила менеджер.

При этом Савельева продолжает петь, и в 2026 году записала новый сингл «Заведена». Концертов артистки в ближайшее время в афишах не заявлено, однако, по данным СМИ, она готова выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей.

В свою очередь певец Андрей Ковалев высказал мнение, что российский шоу-бизнес ничего не потерял и не приобрел ни с отъездом Савельевой из России, ни с ее возвращением. А участник первого сезона проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков предположил, что если бы экс-участницы «Фабрики» Саша Савельева и Сати Казанова снова стали выступать вместе, они были бы более востребованы.