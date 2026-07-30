Популярный в России комик рассказал о жизни с молодой супругой

32-летний стендап-комик Гурам Амарян рассказал о своих отношениях с 22-летней женой Экой. В шоу Иды Галич «Есть вопросики», выпуск которого опубликовали на площадке «VK Видео», он заявил, что в семье царит полное взаимопонимание.

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Юморист признался, что у него с женой схожий менталитет — «словно выходцы из одной семьи». Кроме того, он хорошо общается с тестем и тещей, которые являются друзьями его родителей.

«Когда мне было 8 лет, я с папой присутствовал на свадьбе родителей Эки. Отец был музыкантом на торжестве. Кстати, у нас был диалог с будущим тестем перед свадьбой. Я сразу дал ему понять, что скромный и адекватный паренек. Да мы просто обожаем друг друга», — поделился Амарян.

Артист также заявил, что не жалеет денег на супругу. В частности, он подарил Эке свой Mercedes-Benz G-Class, а себе приобрел минивэн в два раза дешевле.