Рэпер Нигатив рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим из РФ

Многие артисты, уехавшие из России, разочаровали меня, заявил рэп-исполнитель Нигатив (Владимир Афанасьев) в новом выпуске интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов».

«Как по мне, это банальная трусость. Если ты действительно убежден в своей позиции, если она основательная и ты искренне веришь, что все так, как ты считаешь, — тогда твоя прямая обязанность быть здесь», — сказал он.

Нигатив рассказал, что он старается избегать разговоров о политике.

«По своим убеждениям я сторонник теократической монархии. Я считаю, что высшее духовенство должно быть вовлечено в решение политических вопросов», — отметил исполнитель.

Также Нигатив рассказал, что он считает себя виноватым в распаде группы «Триада».

«Спустя 19 лет совместной работы я сам предложил Алексею Галкину (Дино) остановить работу группы. Очень сложно было прийти к этому решению. Но это был я. Я был тем человеком, который предложил все остановить», — сказал он.

Говоря об отношениях с женой, Нигатив признался, что однажды он сам разорвал с ней отношения, но переломный момент случился благодаря другу.

«Меня подвозил друг Андрюха Дунаев, ждал в машине, пока мы разговаривали со Светой. Я сел весь на нервах, тяжело вздохнул. А он в шутку говорит: «Чего ты выпендриваешься, раз любишь девчонку — иди и скажи». Я ощутил, как у меня в сердце зажглось это чувство. Я ее догнал и говорю: «Слушай, очень странно прозвучит, но я только что почувствовал, что я тебя люблю», — поделился исполнитель.

Также Нигатив рассказал, что в детстве он жил в бараке, где держали одного-двух поросят для продажи.

«Мама договорилась со школьной столовой, что можно забирать одно-два ведра помоев. После уроков я приходил к заднему двору школы и всякий раз стоял на углу, ждал: хоть бы никого из одноклассников не встретить. Мне это казалось унизительным», — сказал он.

Кроме того, исполнитель поделился своим мнением об актере Иване Янковском.