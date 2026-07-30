Экстрасенс Влад Чреватый сделал приворот на Седокову

Экстрасенс Влад Чреватый признался, что сделал приворот на Анну Седокову. Как сообщает «Звездач», об этом он сказал в эфире передачи «Утро.ТНТ».

По словам знаменитости, он понял, что хочет познакомиться с артисткой, когда понял, что «все ее добиваются» и «хотят».

«Я понял нужно развернуть события, чтобы меня добавились. Возможно, какое-то колдовство. Она точно не осознала до сих пор», — заявил Чреватый.

Ранее Седокову раскритиковали из-за откровенного снимка в белье, который она опубликовала в социальных сетях. Артистка выложила черно-белый снимок в черном белье и чулках с подтяжками. Одна из подписчик написала певице в личные сообщения, заявив, что ее фото — «антисекс».