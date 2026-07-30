Фанаты восхитились внешним видом 80-летнего Петросяна

Юморист вышел на связь с поклонниками из Светлогорска. Евгений отправился туда по работе.

Уже шесть лет знаменитый юморист Евгений Петросян счастлив в браке с Татьяной Брухуновой. Разница в возрасте у них солидная — более 40 лет. Но вопреки всем сплетням и сомнениям хейтеров, в семье парочки царит полная идиллия. Супруги вместе воспитывают двоих замечательных детей: 6-летнего сына Вагана и двухлетнюю дочку Матильду.

Недавно стало известно, что малыши уже несколько недель живут отдельно от мамы и папы. Татьяна сама поделилась с подписчиками, что отправила сына и дочку на каникулы в Сочи. Сами звездные родители тоже не стали скучать в Москве. Пара решила устроить себе совместную поездку в Светлогорск.

О своем путешествии на балтийский курорт 80-летний артист рассказал в соцсетях. Евгений Ваганович записал для поклонников видеоролик. Он восхитился красотой здешних мест, а заодно пригласил всех желающих на свой грядущий концерт.

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Поклонники юмориста пришли в восторг от его свежего внешнего вида. Фанаты Евгения Петросяна завалили его ролик приятными комментариями: «Евгений Ваганович, вы прекрасно выглядите!», «Помолодели прям. Голос особенно помолодел», «Здоровья вам. Мы вас любим».