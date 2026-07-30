Рената Пиотровски сообщила о второй беременности

Актриса Рената Пиотровски, известная по роли в мелодраме «Я не такой. Я не такая» , сообщила о своей второй беременности. Соответствующий пост появился на ее странице в социальных сетях.

39-летняя артистка опубликовала фотографию с округлившимся животом.

— В моей жизни сейчас потрясающий новый этап — внутри меня живет новая жизнь. Моей старшей дочери тринадцать, и, конечно, это ощущение было почти забытым. Возвращаться к нему спустя столько лет — очень трогательно и очень по-новому, — написала актриса.

Коллеги тепло восприняли эту новость. Актрисы лизавета Базыкина, Наталья Ионова и Елена Дудина поздравили Ренату с беременностью и пожелали ей здоровья.

Рената Пиотровски и ее муж, архитектор Михаил Хвесько, встретились в 2002 году в летнем лагере в Швейцарии. В 2013 году у них родилась дочь Мишель, а через год, когда девочке исполнился один год, Рената и Михаил официально зарегистрировали свои отношения.

29 июля супруга комика Данилы Поперечного* Полина Чистякова сообщила, что у них родился первый ребенок. Блогер уточнила, что вместе с мужем решила назвать новорожденную девочку Мишель. Вместе с сообщением о пополнении в семье Чистякова опубликовала фотографии из роддома.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.