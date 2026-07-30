Фото Рудковской в купальнике вызвало споры в Сети

Светская дива выложила очередное фото из Баку. Яна предстала перед фанатами в стильном и ярком купальнике.

Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская на днях отправилась в Баку. Поездка в столицу Азербайджана оказалась очень насыщенной. Звезда успела посетить крупный музыкальный фестиваль и даже приняла участие в мероприятии жилого комплекса. Но, несмотря на столь плотный график, знаменитость нашла время и для пляжного отдыха.

Накануне в личном блоге телеведущей появился очередной свежий кадр. 51-летняя Яна Рудковская позировала на фоне пальм и шезлонгов. Она примерила яркий закрытый купальник с принтами и легкую накидку в тон. Свой образ знаменитость дополнила стильными солнцезащитными очками, светлыми шлепанцами и необычной сумочкой.

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Конечно, многие пришли в настоящий восторг от публикации. Преданные фанаты оставили для Яны сотни приятных слов и реакций. Однако фотография звездной блондинки привлекла внимание и критиков. «Что-то вы стали очень худенькой!», «Зачем себя так приукрашивать на снимках? К чему?», «Такое ощущение, что голова приросла к плечам», — пишут озадаченные фолловеры Рудковской.

Напомним, светская львица уже давно состоит в браке с Евгением Плющенко. У пары двое общих сыновей — Александр (Гном Гномыч) и Арсений.