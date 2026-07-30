Стало известно, сколько заработает Билан на сольном концерте в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан может выручить около 115 млн рублей на продаже билетов на сольный концерт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Большой сольный концерт Билана на стадионе «Динамо» в Москве состоится в пятницу, 31 июля. Стадион в концертной конфигурации вмещает в себя около 21 тысячи человек.

Цены на билеты стартуют с отметки в 4,5 тысячи рублей за места в дальних секторах. Большинство билетов на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие места в секторах, ближе к сцене, продаются по 12 тысяч рублей. В фан-зону можно попасть за 6,5 тысяч рублей. Отмечается, что VIP-ложи и билеты категории Meet & Greet в продаже отсутствуют.

Сейчас на концерт Билана продано уже около 95% билетов. В случае полной загрузки выручка от продажи билетов может составить около 115 млн рублей.