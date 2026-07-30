Седокова прокомментировала сообщения о связи с бывшим мужем Бородиной

Анна Седокова ответила на критику из-за её общения с Михаилом Терёхиным на съёмках реалити-шоу. Певица заявила, что не видит в их взаимодействии повода для скандала и с юмором отреагировала на предположения поклонников об их возможном романе.

На съёмочной площадке артистка быстро освоилась и, судя по всему, успела подружиться с несколькими коллегами. Среди них оказался адвокат Михаил Терёхин, ранее состоявший в отношениях с Ксенией Бородиной.

Недавно 43-летняя певица ответила на вопрос подписчика, который решил напрямую спросить её о характере отношений с Терёхиным. Пользовательница обратила внимание на то, что Седокова позволяет себе довольно близкое общение с адвокатом, которого назвала женатым мужчиной.

Артистка не стала оставлять претензию без ответа. По словам Седоковой, они с Терёхиным лишь посмеялись над слухами и домыслами поклонников. При этом певица призналась, что действительно не знала о семейном положении своего коллеги по шоу.

Как утверждает Седокова, сам Терёхин никогда не рассказывал ей о наличии штампа в паспорте: «Поверьте, мне есть кого трогать в жизни. И я не лапаю, я очень нежно трогаю», — с юмором заявила артистка.

Ранее Анна Седокова заявила, что у неё обострилась кожная болезнь на фоне сильного стресса.