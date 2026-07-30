Валентина Иванова восхитила подписчиков образом в брючном костюме: фото

Валентина Иванова поделилась кадрами в нежном образе. Избранница Тимати предстала в белоснежном брючном костюме свободного кроя, который напомнил публике свадебный. Кроме того, многие отметили, что в таком наряде модель выглядит взрослее.

Отметим, что Иванова и Тимати не в браке, однако слухи об их тайной помолвке ходят регулярно. В отношениях они с 2022 года. Летом 2025‑го у них родилась дочь Эмма — первенец для модели и третий ребёнок для артиста. От предыдущих отношений с Анастасией Решетовой у него есть сын Ратмир, а старшая дочь Алиса родилась во время романа музыканта с Алёной Шишковой.

Ранее Иванова опубликовала кадры, на которых позирует топлес. Тело и лицо молодой мамы покрывала чёрная краска, а грудь она прикрыла руками. Автором перформанса выступила фотограф Жанна Малити.

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