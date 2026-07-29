Бьянка Цензори появилась в «голом» образе на вечеринке на Ибице

Бьянка Цензори снова оказалась в центре внимания — на этот раз после вечеринки в культовом ночном клубе на Ибице. 31‑летняя модель, известная провокационными образами, не стала сдерживаться. Она появилась в полупрозрачном боди телесного оттенка — СМИ даже пришлось «заблюрить» кадры.

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Модель не раз подчёркивала, что её образы — это не просто мода, а форма искусства.

«Я живу своим искусством», — говорила она в интервью.

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Тогда она отдельно отметила, что речь идёт о совместной работе с её супругом Канье Уэстом, а не о подчинении его воле. При этом ещё в 2023 году источники сообщали, что рэпер поручил итальянскому ателье создавать для неё полупрозрачные боди.

Ранее 13‑летняя Норт Уэст появилась на публике вместе с отцом и Бьянкой Цензори. Бирюзово‑синий боб наследницы Це мгновенно вызвал ассоциации со смелыми бьюти‑экспериментами Леди Гаги в начале её карьеры.