Джаред Лето назвал ложными обвинения в сексуальном насилии

Американский актер и певец, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опроверг обвинения в сексуальном насилии, которые появились в британских СМИ.

© m24.ru

Он подчеркнул, что никогда никого не подвергал сексуальному насилию.

"Эти обвинения абсолютно и категорически ложные", – передает его слова TMZ.

Четыре женщины заявили о том, что подверглись сексуальному насилию со стороны Лето. По словам одной из них, на момент инцидента ей было 17 лет, второй – 19 лет. Третья пострадавшая рассказала, что певец склонял ее к интимным отношениям, когда ей исполнилось 16 лет, а четвертой на момент произошедшего также было 17 лет.

Артист также допустил непристойный комментарий в отношении груди 14‑летней девочки. По свидетельствам нескольких мужчин, работавших с группой, многим сотрудникам было некомфортно из‑за манеры общения артиста с девушками‑подростками.