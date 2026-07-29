Вокруг церемонии Grammy разгорелся громкий скандал

Участники южнокорейской популярной группы BTS — RM, Чин, Suga, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — заявили, что не будут подавать заявки на соискание премии Grammy-2027. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, в июне американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи, вручающая Grammy, представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».

В NARAS уточнили, что награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop.

Музыканты рассказали, в свою очередь, что отказываются от участия в премии. Они пояснили, что надеются на то, что их музыку «услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам».

BTS является одной из самых номинируемых K-pop групп в истории премии, однако за все годы выдвижений бой-бэнд ни разу не получал награду, отметили журналисты.

Комментаторы в соцсетях выразили поддержку позиции группы. По их мнению, международные премии должны оценивать исполнителей на равных условиях, без искусственного разделения по региональному признаку.