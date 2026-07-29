Елена Летучая задолжала ФНС более 1 миллиона рублей

У Елены Летучей вновь образовалась внушительная задолженность перед ФНС, — сообщает «Звездач». По данным телеграм‑канала, у ИП телеведущей есть крупный долг. Точная сумма задолженности — 1 700 562 рубля 55 копеек. Знаменитость оперативно погасила задолженность, однажды оказавшись в похожей ситуации.

Ранее 47‑летняя Елена Летучая улетела на Мальдивы и снялась в купальнике без бретелей в ванной, наполненной пеной. Телеведущая поделилась снимками в личном блоге в запрещённой в РФ соцсети.

«Идеальный способ проводить отдых для меня: жара, уединение, свобода! Никому не мешаешь ты, и никто не мешает тебе!» — подписала снимки знаменитость.

Комментаторов у снимков спустя 9 часов после публикации оказалось немного. Два человека оценили красивое платье, один — красоту и женственность Елены. Ещё несколько человек ограничились эмодзи.

В марте Елена Летучая удивила поклонников неожиданной сменой имиджа: телеведущая отказалась от привычных длинных волос, собранных в пучок, и сделала стрижку каре. Результатами своего преображения она похвасталась в личном блоге в запрещённой соцсети.