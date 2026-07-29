Пугачева после травмы расширила штат прислуги

Алла Пугачёва, получившая осенью прошлого года тяжёлую травму, решила расширить штат прислуги в элитном особняке, который она арендует в Юрмале. Как сообщает KP.RU, через знакомых для дома наняли повара, а вместо одной домработницы теперь за порядком следят сразу две. Кроме того, приходит мужчина, который ухаживает за территорией участка.

Уже много лет семья Пугачёвой снимает в Латвии просторный особняк. Дом давно выставлен на продажу, но покупателей нет, поэтому владелец продолжает сдавать его постоянным клиентам. Из‑за того, что туристический поток в Юрмалу заметно снизился, для Пугачёвой действует хорошая скидка: аренда обходится в 40 тысяч евро в месяц (около 3,5 миллионов рублей).

Вилла площадью 2400 квадратных метров — двухэтажная, с богатой инфраструктурой: там есть столовая, гостиная, рабочий кабинет, шесть спален, бассейн, спа‑центр, кинотеатр и оранжерея. Дом находится под охраной с современной системой видеонаблюдения. Рядом — концертный зал «Дзинтари» и дом Лаймы Вайкуле, с которой Пугачёва дружит уже много лет.

Постоянное место жительства Пугачёвой сейчас на Кипре. Ещё девять лет назад семья приобрела там дом.

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