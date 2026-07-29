У Елены Летучей образовался крупный долг перед налоговой

Телеведущая Елена Летучая задолжала Федеральной налоговой службе России 1,7 миллиона рублей. Такие данные привел Telegram-канал «Звездач».

«На сегодняшний день по ее ИП числится долг в размере 1 миллиона 700 тысяч 562 рублей 55 копеек», — уточнил канал.

Ранее стало известно, что Елена Летучая погасила долг перед налоговой в размере 1,1 миллиона рублей.

При этом она привлекла к себе внимание и тем, что в откровенном виде отметила день рождения мужа — адвоката Юрия Анашенкова. Телеведущая появилась на мероприятии в прозрачном кружевном платье черного цвета, которое облегало фигуру, отказавшись от бюстгальтера.