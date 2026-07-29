Популярные российские блогеры пригласили на свадьбу копию Рианны

Сюрпризом на свадьбе популярных блогеров Артема Mellikson и Мадины Kargayy стало появление копии певицы Рианны, которую «под видом настоящей привезли в Москву». Об этом пишет StarHit.

Ранее блогеры записали обращение к Рианне с просьбой приехать на их торжество. При этом на кадрах, приведенных изданием, видно, что в ходе свадьбы на сцене поет девушка, похожая на американскую звезду, а невеста вытирает слезы, стараясь не размазать тушь.

«На секунду показалось, что случилось чудо и певица их услышала, но потом включили свет», - отмечается в статье.

По данным журналистов, на свадьбе была «копия певицы».

Ранее блогер Аня Покров рассказала об активной подготовке к свадьбе с Артуром Бабичем и отметила, что хотела бы видеть на торжестве Даню Милохина, с которым начинала карьеру в Dream Team House.