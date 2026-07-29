Кирилл Сафонов рассказал о сложностях после возвращения в Израиль

Актёр Кирилл Сафонов вышел на связь из Израиля и поделился переживаниями после поездки в США. 53‑летний артист признался, что столкнулся с непростыми последствиями перелёта.

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В начале лета Сафонов прилетел в Нью‑Йорк — туда, где уже десять лет живёт его дочь Анастасия от первого брака. Девушка строит карьеру модели и актрисы. В середине июля она улетела в Италию, оставив отца одного. Накануне Кирилл сообщил, что принял решение вернуться в Израиль, после чего столкнулся с трудностями из‑за смены часовых поясов.

«Вторая ночь без сна, а завтра утром — работа. Видимо, ответственность ещё в Нью‑Йорке, а тело уже вернулось домой. Но и у этой бессонницы есть свои плюсы. Тишина. И у меня есть возможность в этой тишине сказать вам спасибо. За ту любовь, за те слова, за ту теплоту, которой вы окружили меня и мою дочь в день её рождения. Это очень приятно. Пойду пытаться договориться со своим организмом», — написал Сафонов.

Накануне Сафонов опубликовал в соцсетях совместное фото с дочерью — в этот день Анастасии исполнилось 32 года.

Ранее Кирилл Сафонов раскрыл, что Анастасия снимается в одном фильме со звездой Голливуда.