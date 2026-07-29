Роза Сябитова раскрыла свое отношение к знакомствам через интернет

Телеведущая Роза Сябитова высказалась о знакомствах через интернет. Как сообщает «КП», сваха считает, что главное, чтобы был результат.

Она отметила, что в ее рейтинге вариантов способов знакомства сайты в свое время стояли на первом месте. Сябитова уверена, что искать партнера надо с позиции выбора, «а не с позиции скудости».

«Другими словами, нельзя ходить голодным в магазин — возьмешь первое, что попало под руку. На сайтах знакомств большой выбор — если сравнивать со знакомствами через друзей», — заявила телеведущая.

При этом сваха заметила, что в онлайне есть и свои сложности — например, связанные с мошенниками. Кроме того, она отмечает, что у молодежи стали набирать популярность сайты и приложение, где пару ищут по хобби и увлечениям. Вместе с тем молодые люди стали чаще искать половинку в реальности — Сябитова считает это хорошей тенденцией.