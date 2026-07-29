МакSим вышла на связь после госпитализации

Певица МакSим (Марина Абросимова) выписалась из больницы, куда была госпитализирована после резкого ухудшения здоровья, вызванного переживаниями из-за смерти отца.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, и я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться», – написала МакSим.

Ранее певица была вынуждена отменить свой концерт в Павлодаре (Казахстан) из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти отца.