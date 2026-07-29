Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) продала свой последний объект недвижимости в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Артистка владела подвальным помещением площадью 134 кв. м на 5‑й Магистральной улице в Москве почти 20 лет — с 2007 года. Изначально она планировала обустроить там звукозаписывающую студию, но после отъезда из страны подвал долгое время оставался невостребованным.

Сейчас у объекта новый владелец, поскольку, как утверждает SHOT, сделка состоялась несколько месяцев назад. Помещение пока не используется, однако уже заметны первые изменения: старую белую дверь заменили на черную с глазком и ручкой.

До этого, отмечает SHOT, Земфира передала квартиру на Фрунзенской набережной Ренате Литвиновой, а сбережения — порядка 30 миллионов рублей — разместила на накопительных счетах внутри страны.

В октябре 2025-го издание РИА Новости сообщило, что Земфира сохранила права более чем на 170 произведений в России. В портфолио артистки значатся 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.

* Признана в РФ иностранным агентом