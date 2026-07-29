«Работать проще»: Региона Тодоренко о многодетном материнстве

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как справляется с многодетным материнством. Как сообщает Starhit, в подкасте «До звезды» она призналась, что с рождением третьего ребенка ее жизнь «изменилась в геометрической прогрессии».

По словам знаменитости, она всегда думала, что «где двое, там и трое детей». Однако это оказалось не так: в такси впятером поехать не выйдет, как и поселиться в одном номере. Кроме того, воспитание трех сыновей крайне трудоемкий процесс.

«Работать гораздо проще, чем воспитывать детей. Чтобы покрывать все потребности сыновей в любви, нужно иметь большое сердце. Я иду восполнять энергию на работу. Распределяю себя на большое количество разных задач. Мне нужны няни, чтобы я могла больше времени проводить с детьми, и чтобы у меня была возможность хотя бы поесть. Тогда я не буду тратить время на готовку», — заявила она.

Напомним, что Тодоренко состоит в браке с Владом Топаловым. У них трое детей: сын Михаил родился в декабре 2018 года, Мирослав появился на свет в июле 2022 года, а Федор — в сентябре 2025 года.