В новом «Человеке-пауке» обнаружилась песня иноагента Монеточки

В саундтреке блокбастера «Человек-паук: Новый день» оказалась песня Монеточки (признана в РФ иноагентом) «Монополия».

Об этом в своем Telegram-канале рассказала кинокритик Тамара Ходова.

«Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — отметила Ходова.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» запланирована на 31 июля. Заглавную роль супергероя, о подвигах которого по сюжету забыл весь мир, вновь исполнил Том Холланд. Также в ленте сыграли жена Холланда Зендея, Марк Руффало и Джон Бернтал.

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) проживает за пределами России. 7 июля Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к одному году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента.