Виктория Боня исполнила заветную мечту своей дочери

Виктория Боня и её бывший возлюбленный, ирландский миллионер Алекс Смерфит, исполнили заветную мечту своей дочери Анджелины — у девочки наконец появилась собственная лошадь.

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В личном блоге знаменитость трогательно поздравила наследницу с этим событием.

«Любимая, я тебя поздравляю. Этот день настал. Мы все помним, сколько ты мечтала… Это её первая лошадь в жизни», — сказала Боня.

Новость привела поклонников Бони в восторг. В комментариях фанаты оставили сотни тёплых пожеланий и поздравлений для Анджелины.

14‑летняя Анджелина серьёзно увлекается конным спортом и давно мечтала о собственной лошади. До этого ей приходилось тренироваться на арендованных животных, а теперь у девочки есть своя. Родители прислушались к желаниям дочери и сделали ей долгожданный подарок.

Ранее дочь Виктории Бони с ярким макияжем и укладкой сравнили с Жади из «Клона».