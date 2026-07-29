«Иванушки» отвергли идею исключить International из названия

Группа «Иванушки», несмотря на введенные ограничения, не планирует исключать из названия англицизм International. Об этом рассказал лидер группы Андрей Григорьев-Апполонов, слова которого приводит «Прайм».

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка, ограничивающий использование иностранных слов, в том числе на вывесках и афишах.

По словам Андрея Григорьева-Апполонова, группа не стала отказываться от англицизма в названии, и нашла выход, просто зачеркнув на афишах «в ироничной форме» слово International.

«В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так», - отметил он.

Ранее певец Ярослав Дронов ответил на обвинение в том, что имя Shaman, под которым он наиболее известен, пишется на латинице. По его словам, закон о борьбе с англицизмами не распространяется на сценические псевдонимы.