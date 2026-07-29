МакSим выпустит скандальную автобиографию

Певица МакSим (Марина Абросимова) собирается выпустить скандальные мемуары. Как сообщает «КП», она планирует это сделать несмотря на запрет, который ей якобы дал бывший гражданский муж, миллиардер Антон Петров.

В последние годы Абросимову преследуют неприятности. Сперва артистка попала в аварию, после которой долго восстанавливалась, а позднее выяснилось, что у знаменитости проблемы с алкоголем. Потом певица заболела тяжелой формой ковида и провела месяц в коме, а после опять лечилась от алкоголизма. Недавно у нее случилась новая беда — у 43-летней Марины умер отец.

Вместе с семейным горем начались и рабочие неприятности. МакSим собиралась выпустить автобиографию «Другая реальность», но опубликовать книгу не получилось. По словам Абросимовой, это произошло не по ее вине.

«Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора», — заявила она.

Артистка рассказала, что процесс написания книги «снова и снова» доводил ее до слез, а она никогда не думала, что то, во что она вложила столько души, можно так легко запретить.

В соцсетях предположили, что выпуск книги запретил Петров. От него Абросимова родила младшую дочь Марию, но официальной женой так и не стала. Бизнесмен ушел от беременной женщины к дочери экс-депутата Госдумы, чемпионке России по художественной гимнастике Елизавете Брыкcиной.

Вместе с тем в финансовом плане артистка не пострадала: Петров полностью обеспечил ее. Кроме того, по словам друзей Марины, он лечил ее лечение от коронавируса и не раз оплачивал лечение певицы от алкоголизма.

Несмотря на заботу бывшего мужа, поклонники подозревают, что именно он причастен к запрету выхода книги. По слухам, из-за ранее подписанного с издательством контракта артистке в течение пяти лет нельзя садиться за новую книгу. Однако, по словам знакомых, она все равно займется написанием.

«МакSим написала книгу о своей личной драме. Насколько я знаю, в ней много говорится про ее бывшего супруга, про пережитое ею горе, когда он ее оставил. Как мне рассказали близкие певицы, когда ее бывший муж узнал о том, что в книге будет очень много про их отношения, он попросил МакSим не выпускать свои мемуары. Но Марина его не послушала, и он позвонил в издательство и выкупил весь тираж книги. Как мне рассказали в команде певицы, и это пока держится в тайне, МакSим эту книгу переформатирует. Сейчас певица возьмет паузу, а осенью перепишет книгу, но уже в более мягком варианте», — заявил продюсер Сергей Дворцов.

В издательстве АСТ, которое готовило к печати автобиографию, заявили, что оставляют за собой право не комментировать ситуацию. Как сообщила замдиректора департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу «Эксмо-АСТ» Мария Бабий, все ответы на вопросы есть в информации от автора, которую она ранее публиковала в соцсетях.