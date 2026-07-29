Долг рэпера Face* в России увеличился

Задолженность рэпера Ивана Дремина*, известного как Face*, выросла почти до 140 тысяч рублей. Это следует из материалов Федеральной службы судебных приставов.

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В августе 2024 года долг музыканта составлял 93 178 рублей. Тогда в него входили штраф на 88 978 рублей и исполнительский сбор в размере 4,2 тысячи рублей.

По состоянию на 28 июля, сумма задолженности приблизилась к 140 тысячам рублей. Сейчас судебные приставы взыскивают с Дремина* четыре административных штрафа на общую сумму более 118,9 тысячи рублей, а также исполнительский сбор в размере 9,9 тысячи рублей.

Кроме того, в мае Главное межрегиональное управление ФССП, занимающееся особо важными исполнительными производствами, возбудило в отношении рэпера еще одно исполнительное производство. Оно касается взыскания 8,8 тысячи рублей процессуальных издержек в доход государства и исполнительского сбора в размере двух тысяч рублей.

При этом исполнительский сбор по одному из производств взыскать не удалось, поскольку местонахождение музыканта или его активов установить не смогли. Размер этой задолженности не уточняется, передает РИА Новости.

Прошлым летом СМИ сообщили, что мать рэпера после выхода из психиатрической больницы стала послушницей в Благовещенском монастыре Стерлитамака. По данным Telegram-каналов, врачи поставили Наталье Дреминой диагноз «полиморфное психическое расстройство» несколько лет назад. Женщина прошла полный курс лечения, после чего пошла в храм и стала сестрой-послушницей.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.