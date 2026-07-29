Пугачеву могут выгнать из дома в Юрмале, который она снимает каждое лето

Певицу Аллу Пугачеву могут выгнать из виллы в Юрмале, которую она снимает каждое лето уже около 10 лет. Об этом в среду, 29 июля, пишет Mash.

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По данным источника, за аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего месячного отдыха было заплачено более шести миллионов рублей. Владелец недвижимости — один из бывших совладельцев Parex Banka — решил продать объект. Пока идут переговоры с потенциальным покупателем, семья продолжает жить в доме, однако утверждается, что собственник рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.

Изначально виллу выставили на продажу за 10 миллионов евро, позже цену снизили до шести миллионов. Особняк уже показывают потенциальным покупателям, и во время просмотров риелтор может попросить арендаторов покинуть дом. Авторы материала отмечают, что будущий владелец приобретает недвижимость для личного пользования и может отказаться сдавать ее в аренду.

При этом Пугачева не планирует съезжать. Семья приезжает в Юрмалу каждое лето уже около десяти лет и за это время стала постоянным сезонным арендатором виллы, уточняется в публикации.

Алла Пугачева посетила три дня фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале. Для артистки это стало первым публичным выходом в 2026 году.

Артистка рассказала, что она сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого она была вынуждена соблюдать постельный режим.