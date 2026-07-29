Божена Рынска раскрыла тайну Макаревича*

У артиста и его супруги Эйнат Кляйн будет второй общий ребенок. Об этом в своем блоге сообщила журналистка Божена Рынска.

На днях известный рок-музыкант и композитор Андрей Макаревич* прибыл в Латвию. Поводом для этой поездки стало его участие в музыкальном фестивале в Юрмале. Там же побывала и светская обозревательница Божена Рынска. В своем Telegram-канале журналистка рассказала, что тепло пообщалась с уехавшим из России артистом.

Блогерша показала кадры, на которых Макаревич* увлеченно расписывает вазу. Музыкант оказался еще и талантливым графиком. Божена похвалила его за легкость на подъем. Попросили нарисовать прямо при всех — он сел и сделал это. Как отметила Рынска, рисунки артиста получились живыми и с характером. Сам Андрей относится к своему хобби с юмором и даже немного стесняется.

Журналистка также проговорилась, что у рокера и его супруги Эйнат Кляйн скоро будет еще один ребенок.

«Раньше у Макаревича* все время отнимали гастроли, теперь, когда Родина высвободила ему кусок жизни, он ныряет с акулами, ездит на сафари и рисует. А еще у него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра четырехлетнему сыну Эйтану», — пишет Божена.

Напомним, на данный момент у музыканта четверо детей. Дочери Дана и Анна, а также сын Иван появились на свет в прошлых отношениях Андрея. Сейчас Макаревич* женат на журналистке Эйнат Кляйн. Их общий сын Эйтан родился в марте 2022 года.

* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.