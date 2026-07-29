Джеки Чан встретился с рэпером Miyagi на вечеринке в Казахстане

Джеки Чан и рэпер Miyagi неожиданно встретились в Казахстане. Кадры с артистами появились в социальных сетях и быстро разлетелись по Сети.

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Судя по опубликованным фото, актёр и музыкант оказались на одной вечеринке после съёмочного дня. Джеки Чан танцевал под композиции Miyagi, тепло обнял рэпера, а затем они вместе позировали для фотографий. Пользователей особенно удивило непринужденное общение звёзд. Также в соцсетях удивились, что вместе с музыкантом и актёром позирует комик Нурлан Сабуров.

Джеки Чан сейчас находится в Казахстане по работе. В стране проходят съёмки приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум». Производство картины организовано в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Съёмочный процесс планируют продолжать до осени 2026 года.

Ранее 71-летний Джеки Чан подготовился к своей смерти.