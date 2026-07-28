Валерия Ивлева рассказала о леденящем кровь послании от первой жены мужа

Конфликт между бывшими супругами Константина Ивлева давно вышел за рамки простых семейных разбирательств. Нынешняя жена шеф-повара Валерия вспомнила жуткое предсказание, которое ей отправила первая супруга Константина в тот момент, когда телеведущая была беременна. Пока одна сторона говорит о проклятиях, другая — о миллионных долгах по алиментам.

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Вражда между первой и нынешней женами известного шеф-повара Константина Ивлева, кажется, не утихает годами. Но то, о чем сейчас рассказала Валерия Ивлева, способно шокировать даже самых искушенных зрителей светских хроник.

В свежем интервью телеведущая призналась, что однажды получила от экс-супруги Константина Марии сообщение, которое не забудет никогда. На тот момент Валерия ждала ребенка от шефа, и послание было леденящим душу: «Твой ребенок родится мальчиком и мёртвым».

«Я ей ответила: „Дорогая, ты ходишь к очень плохим гадалкам. Будет девочка“. И на этом наше общение закончилось» , — поделилась Валерия, отметив, что за все время они общались всего один или два раза, но эти «небольшие и очень ёмкие» сообщения врезались в память навсегда.

К счастью, предсказание не сбылось — Валерия родила здоровую девочку, и сейчас семья Ивлевых воспитывает общую дочь. Сама телеведущая признается, что смогла найти общий язык с 12-летней дочерью Константина от первого брака — Марусей, которая часто бывает у них в гостях. Однако мать девочки, Мария, по-прежнему не питает теплых чувств к новой избраннице бывшего мужа.

Несмотря на все разногласия, Мария не препятствует общению дочери с отцом и его новой семьёй. Но судя по всему, точка в этом затяжном конфликте будет поставлена только в судебных заседаниях, которые, по словам первой жены, проходят каждый год.