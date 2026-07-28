На сайте The Beatles запустили неизвестный обратный отсчет

На главной странице официального сайта легендарной британской рок-группы The Beatles появился неизвестный таймер обратного отсчета. Рядом с ним приведена цитата: «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет». По состоянию на 22:00 по московскому времени до завершения отсчета оставалось примерно 16 часов. Официальных комментариев о том, какое именно событие или анонс скрывается за этим таймером, пока не поступало.

The Beatles была основана в Ливерпуле в 1960 году. В классический состав коллектива входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа признана одной из самых успешных в истории мировой музыки, а авторитетный журнал Rolling Stone поставил ее на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Официально совместная деятельность музыкантов завершилась в 1970 году.

Пол Маккартни в мае выпустил 12-й сольный альбом под названием «The Boys of Dungeon Lane». Он назван в честь переулка в пригороде Ливерпуля, где часто проводила время четверка The Beatles. Пластинка сразу же возглавила хит-парад Великобритании.

Пол Маккартни рассказывал, что мысленно консультируется с покойным Джоном Ленноном по поводу новой музыки. Музыкант просит совета у своего товарища и часто задается вопросом: «А что бы об этом подумал Джон?». Он отмечал, что иногда действительно получает ответы на свои вопросы.

До этого в Японии обнаружили ранее неизвестные фотографии The Beatles, сделанные во время гастролей в 1966 году. На снимках запечатлены фрагменты концерта, а также подготовка к выступлению. На одном из них Джон Леннон рассматривает японскую куклу «Фукускэ», считающуюся символом удачи.