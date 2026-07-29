Волочкова ответила на обвинения в «фотошопе»

Анастасию Волочкову возмутили комментаторы, которые считают, что она не может хорошо выглядеть на снимках без значительной ретуши. Балерина дала понять, что её красота естественная, а хейтеров заподозрила в банальной зависти.

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«Некоторые недалёкие умом люди, называющие красоту фотошопом, просто нуждаются в сожалении и сострадании. Потому что они не могут пережить настоящую красоту, радость, счастье и любовь других талантливых людей. И поверить, что так бывает по‑настоящему», — поделилась Волочкова в личном блоге в запрещённой в РФ соцсети.

Ранее звезда поразила поклонников своим десятисантиметровым маникюром. Анастасия показала необычный нейл-дизайн от своего друга — наращённый ноготь длиной около 10 сантиметров, напоминающий крылья бабочки и щедро украшенный россыпью роз и стразов.