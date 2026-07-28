Певец Ашер выгнал фанатку со сцены из-за отказа в сексуализированном контакте

Американский певец Ашер Реймонд IV, известный мононимно как Ашер, выгнал поклонницу со сцены за отказ в сексуализированном контакте во время исполнения любовной баллады. Исполнитель прогнал девушку под фразу «Кажется, она не хочет быть на сцене».

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После массовой критики в соцсетях девушка рассказала, что команда артиста пригласила ее в VIP-зону за «привилегию быть красивой», но она не стала подчиняться некомфортной для себя ситуации на сцене. Она добавила, что хотела повзаимодействовать с певцом Крисом Брауном, который также выступал с Ашером.

— Во-первых, никто не отказывается выйти на сцену. Я выглядела чертовски хорошо, вы думаете, что я упустила бы шанс, чтобы меня увидели тысячи людей? Мне ведь не сказали, ради кого меня выводят на сцену! Вы что, хотели бы, чтобы я там с ним переспала? — написала девушка в личном блоге.

25 июня певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой. Он рассказал, что сначала не знал о том, что девушка состоит в отношениях и в скором времени выйдет замуж. Прытков отметил, что поклонница понравилась ему, поэтому он «позволил себе это сделать».